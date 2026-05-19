A 17 anni, una giovane ha raccontato di essere stata vittima di violenza da parte di due colleghi durante un soggiorno in una camera d’albergo a Chianciano Terme nell’agosto 2023. Tuttavia, in tribunale la sua versione dei fatti non è stata accolta come credibile e l’accusa di violenza non è stata riconosciuta. La vicenda ha suscitato attenzione, ma la decisione finale ha escluso ogni responsabilità degli imputati.

N on ci fu violenza sessuale. Nell’agosto 2023 in una camera d’albergo a Chianciano Terme durante il ritiro tra nazionali giovani di scherma i due schermidori Lapo Pucci, milanese di 23 anni ed Emanuele Nardella, 25 anni, non violentarono la collega Fernanda Herrera, di origine messicana, all’epoca diciassettenne. O, quanto meno, non ci sono prove «oltre ogni ragionevole dubbio» che l’abbiano fatto, non abbastanza per poterli condannare. Questo è quello che ha stabilito il gup di Siena che ha assolto i due uomini. Se «Il fatto non sussiste» per il gup Andrea Grandinetti, la vittima fa i conti con la disperazione di non essere stata creduta. Il sesso senza “sì” è stupro: la campagna per il “consenso” di Amnesty International Italia X «Ma noi ti crediamo, Hernanda». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - All'epoca dei fatti aveva 17 anni. Ha raccontato di essere stata violentata da due colleghi ma in tribunale non è stata creduta

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