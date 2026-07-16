Firenze i biglietti dei bus dei due figli scadono per i ritardi dovuti al traffico | al padre una multa di 126 euro

Da corrierefiorentino.corriere.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Firenze, due ragazzi sono rimasti senza mezzi di trasporto perché i loro biglietti del bus sono scaduti durante il viaggio. Nonostante avessero acquistato i biglietti in modo corretto, i ritardi causati dal traffico hanno fatto sì che i biglietti scadessero mentre erano ancora a bordo. Il conducente ha applicato una multa di 126 euro al padre dei ragazzi.

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Avevano acquistato regolarmente i biglietti. Ma, a causa dei ritardi accumulati durante il tragitto di ritorno, i ticket sono scaduti quando erano ancora a bordo. Così, una volta arrivati alla fermata vicino a casa, sono scattate due sanzioni da 63 euro ciascuna. È la vicenda raccontata da una famiglia fiorentina, che chiede una riflessione sull’applicazione delle regole in presenza dei disagi che da mesi interessano la mobilità cittadina. L’episodio è avvenuto alle 19 di martedì 14 luglio.  Il padre aveva accompagnato i due figli dal dentista in via Fra’ Domenico Buonvicini. Per il viaggio di ritorno verso via Datini, a Gavinana, è salito con i bambini sulla linea 354A di Autolinee Toscane con i ticket già timbrati all’andata: «Avevano ancora un margine di almeno mezzora». 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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