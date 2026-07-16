A Firenze, due ragazzi sono rimasti senza mezzi di trasporto perché i loro biglietti del bus sono scaduti durante il viaggio. Nonostante avessero acquistato i biglietti in modo corretto, i ritardi causati dal traffico hanno fatto sì che i biglietti scadessero mentre erano ancora a bordo. Il conducente ha applicato una multa di 126 euro al padre dei ragazzi.

Avevano acquistato regolarmente i biglietti. Ma, a causa dei ritardi accumulati durante il tragitto di ritorno, i ticket sono scaduti quando erano ancora a bordo. Così, una volta arrivati alla fermata vicino a casa, sono scattate due sanzioni da 63 euro ciascuna. È la vicenda raccontata da una famiglia fiorentina, che chiede una riflessione sull’applicazione delle regole in presenza dei disagi che da mesi interessano la mobilità cittadina. L’episodio è avvenuto alle 19 di martedì 14 luglio. Il padre aveva accompagnato i due figli dal dentista in via Fra’ Domenico Buonvicini. Per il viaggio di ritorno verso via Datini, a Gavinana, è salito con i bambini sulla linea 354A di Autolinee Toscane con i ticket già timbrati all’andata: «Avevano ancora un margine di almeno mezzora». 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze, i biglietti dei bus dei due figli scadono per i ritardi dovuti al traffico: al padre una multa di 126 euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidente mortale Ponte all’Indiano: caos traffico a Firenze nell’ora di punta. Ritardi al lavoro e a scuola. Polemica in ComuneIl Ponte dell’Indiano a Firenze è stato riaperto alle 10, dopo l’incidente mortale avvenuto prima delle 4,30, quando un pedone è stato investito da...

Caro-carburante, aumentano i prezzi dei biglietti dei bus: "Scelta necessaria". Cosa cambia dal primo giugnoA partire da lunedì primo giugno, le tariffe dei biglietti del trasporto pubblico locale nelle province di Forlì-Cesena subiranno un aumento.

Temi più discussi: Assoluti di Firenze, biglietti in vendita; Ultimo, è scoccata l’ora ‘X’: sale la febbre dei biglietti. Il mega concerto a Firenze; Ultimo live a Firenze: date, biglietti e prezzi dei concerti; Stop treni Firenze, Consumerismo: 'Tempi più lunghi, biglietti a stesso prezzo'.

Ultimo, è scoccata l’ora ‘X’: sale la febbre dei biglietti. Il mega concerto a Firenze x.com

Firenze, i biglietti dei bus dei due figli scadono per i ritardi dovuti al traffico: al padre una multa di 126 euroAvevano acquistato regolarmente i biglietti. Ma, a causa dei ritardi accumulati durante il tragitto di ritorno, i ticket sono scaduti quando erano ancora a bordo. Così, una volta arrivati alla fermata ... corrierefiorentino.corriere.it

Ultimo, è scoccata l’ora ‘X’: sale la febbre dei biglietti. Il mega concerto a FirenzeDopo il live dei record, La favola per sempre che ha radunato 250.000 persone a Roma Tor Vergata, sarà il cantante romano ad andare a casa del suo popolo con ‘Ultimo stadi 2027, la favola continua ... lanazione.it