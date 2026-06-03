Incidente mortale Ponte all’Indiano | caos traffico a Firenze nell’ora di punta Ritardi al lavoro e a scuola Polemica in Comune

Notizia in breve

Il Ponte dell’Indiano a Firenze è stato riaperto alle 10, dopo l’incidente mortale avvenuto prima delle 4,30, quando un pedone è stato investito da uno scooter e ha perso la vita. La chiusura del ponte ha causato caos nel traffico dell’ora di punta, con ritardi a scuola e al lavoro. La riapertura ha evitato ulteriori disagi, ma ha alimentato polemiche in Comune.