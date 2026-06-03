Incidente mortale Ponte all’Indiano | caos traffico a Firenze nell’ora di punta Ritardi al lavoro e a scuola Polemica in Comune
Il Ponte dell’Indiano a Firenze è stato riaperto alle 10, dopo l’incidente mortale avvenuto prima delle 4,30, quando un pedone è stato investito da uno scooter e ha perso la vita. La chiusura del ponte ha causato caos nel traffico dell’ora di punta, con ritardi a scuola e al lavoro. La riapertura ha evitato ulteriori disagi, ma ha alimentato polemiche in Comune.
È stato riaperto soltanto intorno alle 10 di oggi, 3 giugno 2026, il Ponte viadotto dell'Indiano, a Firenze, chiuso dopo l'incidente mortale che si è verificato prima dell'alba, verso le 4,30,con un pedone investito e ucciso da uno scooter. Il guidatore dello scooter è stato ricoverato in codice rosso. La chiusura del Ponte all'Indiano ha paralizzato tutta la zona della città. Traffico bloccato sulla Fipili e sulla direttrice che va da Scandicci al Ponte alla Vittoria. Alcuni incidenti in viale Talenti e via Gemignano complicano ulteriormente il quadro L'articolo Incidente mortale Ponte all’Indiano: caos traffico a Firenze nell’ora di punta. Ritardi al lavoro e a scuola. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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