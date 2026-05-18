Crisi idrica e braccio di ferro gli autobottisti ad Aica | Senza contratto siamo fermi si faccia subito chiarezza

Gli autobottisti di Aica hanno annunciato che non opereranno senza un contratto in essere, sottolineando che la loro decisione non rappresenta uno sciopero né una protesta spontanea. La mancanza di un accordo contrattuale sta creando difficoltà nel rifornimento di acqua nella provincia di Agrigento, in vista dell’arrivo della stagione estiva. La situazione è resa più critica dall’incertezza sulla ripresa delle attività, mentre le parti coinvolte devono ancora trovare una soluzione definitiva.

Non è uno sciopero, non è un fermo volontario e non è una protesta per capriccio. È, invece, un vuoto contrattuale che rischia di lasciare a secco l'intera provincia di Agrigento proprio alle soglie dell'estate. Oltre trenta ditte di autotrasporto idrico hanno inviato, tramite gli avvocati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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