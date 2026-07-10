Gli operatori di Alia hanno scioperato sotto Palazzo Vecchio per protestare contro le condizioni di lavoro considerate insostenibili. La protesta è avvenuta a causa di disservizi legati alla carenza di personale, che ha portato a un aumento dei rifiuti nelle strade della città. Gli operai hanno spiegato di essere pochi e di dover girare a vuoto, contribuendo alla situazione di accumulo di rifiuti in alcune zone.

Una protesta per contestare condizioni di lavoro difficili da sostenere. Che vengono indicate come la causa dei disservizi e che li porta a incrociare le braccia e a manifestare sotto Palazzo Vecchio. Sono gli operatori della raccolta rifiuti di Alia che ieri hanno scioperato dopo mesi di stato di agitazione. Tre le contestazioni mosse da Cgil, Cisl, Uil, Fiadel e Cobas: organici carenti di personale, un nuovo algoritmo che da marzo per la gestione dei turni ha fatto saltare i diritti acquisiti costringendo anche chi aveva orari fissi a lavorare a qualsiasi ora e la reinternalizzazione della raccolta porta a porta a Empoli senza aumenti di personale. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Lo scipero degli operatori di Alia sotto Palazzo Vecchio: «Firenze strabocca di rifiuti? Siamo pochi e giriamo a vuoto»

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