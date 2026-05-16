Il Tribunale amministrativo ha confermato il provvedimento del Comune di Firenze relativo ai limiti sugli affitti brevi. Le autorità locali avevano adottato misure per regolamentare questo tipo di locazioni, che erano state contestate da alcuni operatori e cittadini. Durante le discussioni, sono state sollevate preoccupazioni riguardo alla scarsità di alloggi disponibili per le famiglie residenti e al predominio di locazioni di breve durata da parte di turisti stranieri. La sentenza ha quindi confermato la validità delle restrizioni imposte dal Comune.

"Sono tutti affitti brevi, le famiglie non trovano più casa. è un'indecenza". "Sembra ci siano solo americani, e noi fiorentini siamo limitati anche nel camminare per il centro". Restituire la città ai suoi abitanti e limitare gli affitti brevi che creano speculazione e spingono i residenti in periferia: è questo l'obiettivo della legge della Regione Toscana sul turismo, approvata l'anno scorso. A Firenze però contro questa normativa ci sono stati ben 18 ricorsi. Ora il Tar, tribunale amministrativo regionale, ha dato ragione al Comune: niente più keybox e gli alloggi turistici dovranno rispettare standard minimi di qualità, a partire dalle dimensioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Firenze, stretta sugli affitti brevi: il Tar dà ragione al Comune

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