Firenze affitti brevi | la vittoria al TAR accende il caso nel centro

A Firenze, una recente decisione del TAR rende più stringenti le norme sugli affitti brevi nel centro storico. La sentenza ha confermato alcuni limiti imposti dai regolamenti comunali, coinvolgendo vari proprietari e gestori di immobili. Tuttavia, questa vittoria non sembra aver risolto i problemi di degrado e congestione nell’area di Santa Maria Novella, che continuano a essere al centro delle discussioni sulla gestione del turismo e delle attività di affitto temporaneo. La questione rimane aperta e al centro di attenzione pubblica e politica.

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? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi vincoli il reddito dei piccoli proprietari?. Perché la vittoria al TAR non risolve il degrado di Santa Maria Novella?. Chi trarrà vantaggio dalla concentrazione degli immobili nelle mani dei grandi gruppi?. Come cambierà la sicurezza nelle strade dopo le nuove regole sugli affitti?.? In Breve Massimo Micheli critica i vincoli ai piccoli proprietari per favorire grandi catene alberghiere.. Zone di Santa Maria Novella segnalano degrado e insicurezza dopo le ore 20:00.. Regolamentazione affitti rischia di favorire investitori immobiliari a scapito dei residenti fiorentini.. La gestione urbana deve affrontare sporcizia e violenza latente nei quartieri popolosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Firenze, affitti brevi: la vittoria al TAR accende il caso nel centro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Affitti brevi: Tar respinge 19 ricorsi contro Comune di Firenze. Sindaca: “Vittoria piena”. Manager Property: “Amarezza”La prima sezione del Tribunale ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale 186/2025, che ha già validato la norma regionale, e la... Leggi anche: Firenze, stretta sugli affitti brevi: il Tar dà ragione al Comune Il TAR della Toscana ha respinto 19 ricorsi contro il regolamento del Comune di Firenze che impone limiti agli affitti brevi turistici, confermando la legittimità delle restrizioni introdotte dall’amministrazione #firenze #affittituristici #tar x.com Palazzo Vecchio vuole limitare l'overtourism: Affitti brevi: Tar respinge 19 ricorsi contro Comune di Firenze. Sindaca: Vittoria piena. Manager Property: AmarezzaIl Tar della Toscana, con sentenze pubblicate oggi, 14 maggio 2026, ha respinto 19 ricorsi presentati contro il regolamento del Comune di Firenze sulle locazioni turistiche brevi, provvedimento introd ... firenzepost.it Il TAR conferma lo stop ai nuovi affitti brevi nell’area Unesco: respinti 19 ricorsiI giudici danno ragione al Comune sulla variante urbanistica che introduce la residenza temporanea e ne blocca il nuovo insediamento nel centro storico. AVS–Ecolò e Sinistra Progetto Comune chiedono ... firenzetoday.it