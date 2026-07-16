Fiorentina viaggio nella rivoluzione di Paratici | giovani un colpo alla Nico Paz e

Il dirigente sportivo ha ricevuto una chiamata da un ex presidente di una società calcistica. L'incontro telefonico ha segnato un cambio di rotta nella gestione della squadra, con un focus su giovani talenti e operazioni di mercato mirate. Tra le mosse recenti, l'acquisto di un calciatore di 19 anni e una strategia rivolta a rafforzare il settore giovanile. La comunicazione telefonica ha rappresentato un momento chiave nel percorso di rinnovamento della società.

Una videochiamata ti cambia la vita. Quella di Fabio Paratici ha preso una direzione inaspettata il giorno in cui sullo schermo del suo smartphone è comparso Rocco Commisso, compianto presidente della Fiorentina, che lo contattò quando era al Tottenham per affidargli la sua creatura. I due non hanno fatto in tempo a conoscersi di persona ma di sicuro si sarebbero piaciuti. E di sicuro l’intraprendente e appassionato numero uno avrebbe apprezzato la Viola che sta nascendo, giovane, ambiziosa, duratura e sostenibile, costruita sul modello dei club europei. La rivoluzione è appena cominciata ma ha già lasciato il segno: a una quindicina di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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