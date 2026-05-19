Fiorentina in Fermento | Il Colpo Kosti? e La Strategia di Paratici del Paramento Zero
La squadra toscana sta vivendo un periodo di intense novità, con diverse indiscrezioni di mercato che circolano in queste ore. Tra queste, si parla di un possibile acquisto di un attaccante straniero, che potrebbe rafforzare l’organico. Nel frattempo, il direttore sportivo sta portando avanti una strategia di rinnovamento, con l’obiettivo di ridurre i costi e ristrutturare la rosa. Le trattative sono ancora in corso e non ci sono conferme ufficiali sulle decisioni prese o sui nomi coinvolti.
Generated by NovaFlow. Sources: 1 external references. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Borja Valero torna alla Fiorentina, i dettagli dell’affare. La Fiorentina lavora per i rinnovi di Vlahovic e Biraghi. Il Milan prepara l’offerta per Milenkovic in prestito. Kokorin alla Fiorentina: il bad boy russo che vuole conquistare Firenze. Allegri: Galeone svela il suo futuro. Calciomercato Fiorentina, nel mirino Scamacca del Sassuolo. La situazione. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sullo stesso argomento
Kostic nel mirino della Fiorentina, possibile colpo a zero dei viola | CMFilip Kostic potrebbe salutare la Juventus alla fine della stagione in corso con l’esterno che sarebbe finito nel mirino della Fiorentina per il...
Primo colpo del Milan: ufficiale l’arrivo di Kostic. Ecco il piano dei rossoneri"AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostic a partire dal 1° luglio...
Colpo Fiorentina allo Stadium, una Juve da incubo scivola al sesto postoDal sogno del secondo posto all'incubo del sesto, la Juventus crolla sotto i colpi della Fiorentina. All'Allianz Stadium passano i viola dell'ex Toro Vanoli, le reti di Ndour e Mandragora complicano c ... ansa.it
La Fiorentina fa il colpo in Polonia ed elimina il Rakow: viola ai quarti di Conference LeagueLa Fiorentina batte in rimonta per 2-1 anche in casa del Rakow e accede ai quarti di finale di Conference League (risultato complessivo di 4-2 in favore dei toscani). Il primo tempo è bloccato, con i ... ilgiornale.it