Fiorentina in Fermento | Il Colpo Kosti? e La Strategia di Paratici del Paramento Zero

La squadra toscana sta vivendo un periodo di intense novità, con diverse indiscrezioni di mercato che circolano in queste ore. Tra queste, si parla di un possibile acquisto di un attaccante straniero, che potrebbe rafforzare l’organico. Nel frattempo, il direttore sportivo sta portando avanti una strategia di rinnovamento, con l’obiettivo di ridurre i costi e ristrutturare la rosa. Le trattative sono ancora in corso e non ci sono conferme ufficiali sulle decisioni prese o sui nomi coinvolti.

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