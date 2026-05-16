Ultimissime Inter LIVE | l’intervista di Bisseck alla Bild la cessione di Stankovic finanzia il colpo Nico Paz? Intanto arrivano novità su Dumfries

Nelle ultime ore si sono susseguite diverse notizie riguardanti il mondo dell'Inter. Un’intervista di Bisseck alla Bild ha attirato l’attenzione, mentre si fanno strada voci sulla possibile cessione di Stankovic e su un’operazione che potrebbe finanziare l’acquisto di Nico Paz. Inoltre, sono arrivate nuove informazioni su Dumfries, senza ancora dettagli ufficiali. La giornata si conclude con aggiornamenti in tempo reale sulle questioni più calde che coinvolgono la squadra nerazzurra.

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