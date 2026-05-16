Ultimissime Inter LIVE | l’intervista di Bisseck alla Bild la cessione di Stankovic finanzia il colpo Nico Paz? Intanto arrivano novità su Dumfries
Nelle ultime ore si sono susseguite diverse notizie riguardanti il mondo dell'Inter. Un’intervista di Bisseck alla Bild ha attirato l’attenzione, mentre si fanno strada voci sulla possibile cessione di Stankovic e su un’operazione che potrebbe finanziare l’acquisto di Nico Paz. Inoltre, sono arrivate nuove informazioni su Dumfries, senza ancora dettagli ufficiali. La giornata si conclude con aggiornamenti in tempo reale sulle questioni più calde che coinvolgono la squadra nerazzurra.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di SABATO 16 MAGGIO. Bisseck alla Bild: «Il mio sogno è il Mondiale con la Germania. Yamal immarcabile, Lautaro fondamentale». Bisseck racconta la crescita all’Inter, il calcio italiano e gli attaccanti più difficili affrontati: le dichiarazioni del tedesco Mercato Inter, rebus fasce: le mosse per Dumfries, il sogno Palestra e il nodo Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Internews24.com
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