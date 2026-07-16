La Fiorentina ha annunciato l'acquisto temporaneo con diritto d'opzione di Alejandro Jimenez Sanchez, ex giocatore del Milan. La società ha confermato di aver sottoscritto il contratto con il calciatore, senza specificare la durata dell'accordo. La formula dell'acquisto è a titolo temporaneo, con possibilità di opzione di acquisto definitivo. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata tramite un comunicato stampa.

Nuovo acquisto per la Viola di Fabio Grosso. Così i toscani in un comunicato stampa: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dall' A.F.C. Bournemouth - si legge -. Jimenez, nato a Leganes (Spagna) l' 8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e, con la maglia del Milan, ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 202425. Il nuovo calciatore viola, nell'ultima stagione, ha all'attivo 31 presenze ed 1 gol in Premier League. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Sportmediaset.mediaset.it - Fiorentina, ufficiale l'ingaggio dell'ex Milan Alex Jimenez

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FIORENTINA MILAN PLAY OFF UNDER 15 - 7 GIUGNO 2026

Notizie e thread social correlati

Fiorentina, a sorpresa colpo Alex Jimenez: l'ex Milan arriva in viola dal BournemouthLa Fiorentina ha acquistato l’attaccante spagnolo Alex Jimenez dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro.

La Fiorentina prende anche Alex Jimenez! Affare fatto, le cifre e tutti i dettagli per l’ex terzino del MilanLa Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Alex Jimenez, ex terzino del Milan.

Temi più discussi: Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: sorpresa Jimenez. Ora Paratici può chiudere per Oso; Vuole la Fiorentina a tutti i costi: è pronto a tagliarsi l’ingaggio; Sky Sport | Fiorentina scatenata: in arrivo anche un ex Milan!; CALCIOMERCATO - Juventus, pressing su Lucumí, Kolo Muani la priorità e Sorloth l'alternativa. Inter, ulteriori visite mediche per Khalaili. Fiorentina, arrivato Alex Jiménez.

Il comunicato della Fiorentina sull'acquisto di Alex Jimenez: prestito con diritto di riscattoLa notizia dell'approdo al Viola Park dell'ex Milan era già ufficiale da lunedì. I toscani confermano la formula dell'acquisto dal Bournemouth. L'acquisto di Alex Jimenez da parte della Fiorentina era ... tuttomercatoweb.com

Paratici non si ferma più, la Fiorentina cala anche il colpo Alex JimenezAdesso è ufficiale, la Fiorentina cala anche il colpo Alex Jimenez (21 anni), esterno spagnolo classe 2005 che in Italia abbiamo visto in azione con la maglia del Milan e che torna nel nostro campiona ... tuttomercatoweb.com