La Fiorentina prende anche Alex Jimenez! Affare fatto le cifre e tutti i dettagli per l’ex terzino del Milan

Da calcionews24.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Alex Jimenez, ex terzino del Milan. L’accordo è stato concluso e i dettagli economici sono stati comunicati. Jimenez, difensore spagnolo, si unisce alla rosa della squadra, che sta rafforzando le fasce laterali con questo nuovo innesto. L’operazione è stata definita con un accordo tra le parti, senza ulteriori specifiche sui termini finanziari.

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La Fiorentina ha chiuso per Alex Jimenez! Accordo trovato, le cifre e i dettagli per l’operazione riguardante il terzino spagnolo. La Fiorentina accelera sul mercato e puntella le corsie esterne con un innesto di assoluto spessore e prospettiva. Il club viola ha infatti definito, con un vero e proprio blitz a sorpresa, l’arrivo di Alex Jimenez, terzino di proprietà del Bournemouth e già ben noto agli appassionati del calcio italiano per i suoi recenti trascorsi con la maglia del Milan. Un rinforzo di grande spessore per la fascia, capace di accendere l’entusiasmo della piazza e di garantire fin da subito nuove soluzioni tattiche. Lo riferisce Gianluca Di Marzio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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