Fiorentina a sorpresa colpo Alex Jimenez | l' ex Milan arriva in viola dal Bournemouth
La Fiorentina ha acquistato l’attaccante spagnolo Alex Jimenez dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, dopo che il giocatore ha lasciato l’Inghilterra. Jimenez, ex Milan, si unirà alla rosa viola per la prossima stagione. La società ha comunicato l’accordo ufficiale sui propri canali.
La Fiorentina, dopo il botto Atta, chiude un altro colpo: Alex Jimenez è in arrivo dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. Lo spagnolo ex Milan, classe 2005, era stato riscattato recentemente dagli inglesi. Nella stagione 2024-25 era stato lanciato in pianta stabile da Fonseca tra i rossoneri, prima di andare via all'arrivo di Allegri per dissidi con lo stesso tecnico livornese. A riportare la notizia è Sky Sport. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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