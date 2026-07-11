Fiorentina a sorpresa colpo Alex Jimenez | l' ex Milan arriva in viola dal Bournemouth

Notizia in breve

La Fiorentina ha acquistato l’attaccante spagnolo Alex Jimenez dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, dopo che il giocatore ha lasciato l’Inghilterra. Jimenez, ex Milan, si unirà alla rosa viola per la prossima stagione. La società ha comunicato l’accordo ufficiale sui propri canali.