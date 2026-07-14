Fiorentina | arriva Valdepenas difensore ventenne del Real Madrid E Grosso guida l’allenamento al Viola Park oggi con 36 gradi

Notizia in breve

Il difensore ventenne del Real Madrid, Victor Valdepenas, sta per trasferirsi alla Fiorentina. La trattativa è quasi conclusa e l’accordo prevede il suo arrivo come quinto acquisto della stagione. Intanto, al Viola Park, l’allenamento è stato diretto da un allenatore senza incarico ufficiale, con una temperatura di circa 36 gradi.