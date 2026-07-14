Fiorentina | arriva Valdepenas difensore ventenne del Real Madrid E Grosso guida l’allenamento al Viola Park oggi con 36 gradi
Il difensore ventenne del Real Madrid, Victor Valdepenas, sta per trasferirsi alla Fiorentina. La trattativa è quasi conclusa e l’accordo prevede il suo arrivo come quinto acquisto della stagione. Intanto, al Viola Park, l’allenamento è stato diretto da un allenatore senza incarico ufficiale, con una temperatura di circa 36 gradi.
E' praticamente definito il quinto acquisto stagionale della Fiorentina: in arrivo Victor Valdepenas, difensore classe 2006, cresciuto nella Cantera del Real Madrid. L'accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto sulla base di 8 milioni di euro per l'acquisto da parte della società gigliata, con il Real Madrid che però manterrà il controllo sul giovane calciatore, garantendosi il 50% sulla sua eventuale futura rivendita L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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Chi è #Valdepenas, il difensore del #RealMadrid che piace alla #Fiorentina Federico Targetti facebook
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