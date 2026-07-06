Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Dragusin sbarca a Firenze Koleosho ora è un intrigo

Firenze, 7 luglio 2026 - La Fiorentina è pronta ad accogliere il secondo rinforzo dell'estate. Radu Dragusin atterrerà a Firenze in queste ore e in mattinata sosterrà le visite mediche, ultimo passaggio prima della firma che lo legherà al club viola. L'intesa con il Tottenham è ormai definita nei dettagli e l'operazione può considerarsi conclusa. Il difensore rumeno arriva con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro. L'accordo prevede un obbligo di riscatto legato al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali della Fiorentina: in quel caso scatterà un ulteriore investimento da 17,5 milioni, per un'operazione complessiva da 19 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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