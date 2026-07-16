La Fiorentina ha presentato una seconda offerta al Wolverhampton per il trasferimento di Tolu Arokodare. La trattativa ha riacceso il dibattito sulla gestione degli slot disponibili per i calciatori extracomunitari. La società dovrà decidere tra l’inserimento di Arokodare e l’utilizzo di Oulai, in relazione alle restrizioni di legge. La questione riguarda le possibilità di inserimento di giocatori extracomunitari nel team.

La seconda offerta presentata dalla Fiorentina al Wolverhampton per Tolu Arokodare ha acceso il dibattito sulla gestione degli slot riservati ai calciatori extracomunitari. In realtà, il regolamento è chiaro: ogni club di Serie A può tesserarne al massimo due per stagione. Dopo aver già occupato il primo slot con Viery, ai viola ne resta soltanto uno, utilizzabile a patto che il giocatore rispetti i requisiti previsti, come le presenze con la nazionale. Sia Oulai che Arokodare soddisfano queste condizioni e sono quindi entrambi tesserabili. Tuttavia, la Fiorentina non potrà portarli entrambi in rosa utilizzando l'ultimo slot disponibile. Per questo motivo la dirigenza sarà chiamata a fare una scelta tra i due profili, entrambi considerati obiettivi concreti per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Violanews.com

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© Violanews.com - Fiorentina: extracomunitari, servirà scegliere tra Oulai e Arokodare

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