Valdepeñas in viola | perché i dati dimostrano che è perfetto per la Fiorentina

La Fiorentina ha annunciato l’acquisto di Victor Valdepeñas, che si unirà alla squadra come nuovo esterno sinistro. La decisione segue le indicazioni del tecnico, che ha richiesto un giocatore in quella posizione. I dati disponibili mostrano che Valdepeñas si adatta ai requisiti richiesti, rafforzando la linea laterale della squadra. L’accordo è stato concluso con una società di calcio, senza dettagli sui termini economici. La firma del contratto è prevista a breve.

La Fiorentina ha il suo nuovo innesto sulla corsia mancina: Victor Valdepeñas è pronto a vestirsi di viola. Un’operazione che testimonia la volontà della dirigenza di assecondare le precise richieste tattiche del nuovo allenatore, Fabio Grosso. Ma perché la scelta è ricaduta sul classe 2006 del Real Madrid e non su un profilo di spessore come Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid oppure sul 2003 Oso del Siviglia, entrambi accostati ai viola nelle ultime settimane? La risposta risiede nei numeri, nelle caratteristiche intrinseche dei giocatori e nell'idea di calcio che Grosso vuole proporre a Firenze, basata su un dinamico 4-3-3.... 🔗 Leggi su Violanews.com

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