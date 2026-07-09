Dragusin parole da leader La Premier Firenze il viola ’Questa maglia è un onore’

Leader a parole e già viola nella testa. Radu Dragusin si è presentato così nel suo primo giorno da giocatore viola, con l’atteggiamento di chi vuole prendersi sulle spalle il peso di una difesa chiamata a cambiare volto. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, il centrale ha già messo nel mirino il primo allenamento. Tra dodici mesi, esercitando il riscatto fissato a 17,5 milioni di euro dal Tottenham, la Fiorentina potrà acquistarlo a titolo definitivo e legarlo al club fino al 2031. Un’operazione che affonda le radici a gennaio, quando il suo nome era finito sul tavolo della dirigenza viola senza che la trattativa decollasse. Stavolta, invece, Dragusin non ha avuto dubbi: ha scelto Firenze e ha respinto anche il corteggiamento del Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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