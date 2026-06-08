Fiorentina | Fabio Grosso nuovo allenatore L’annuncio ufficiale Ora il viaggio di Paratici negli Usa

La società ha comunicato ufficialmente che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della prima squadra viola. L’annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale del club. Nel frattempo, il direttore sportivo è attualmente negli Stati Uniti, dove prosegue il suo viaggio. Grosso prende il posto dell’allenatore precedente e guiderà la squadra nella prossima stagione. La società ha confermato la nomina senza ulteriori dettagli sul contratto o sui piani futuri.

FIRENZE – L’annuncio ufficiale della società è arrivato: ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Ha firmato un biennale fino al 30 giugno 2028 da 1,2 milioni di euro a stagione. Il comunicato arriva nel momento della partenza di Ferrari e Paratici per gli Usa dove riceveranno le indicazioni di mercato dal presidente Giuseppe Commisso. Nato a Roma il 28 novembre 1977, Grosso ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2013 nel Settore Giovanile della Juventus. Il debutto alla guida di una Prima Squadra risale al 2017, sulla panchina del Bari in Serie B. Nel corso della sua carriera, il nuovo... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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FIORENTINA : FABIO GROSSO È IL NUOVO ALLENATORE VIOLA

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