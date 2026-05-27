Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina, con un contratto di due anni e un compenso di circa un milione di euro all’anno. La firma è stata confermata da fonti vicine alla società. Nel frattempo, un dirigente ha comunicato a un collega che non ci sarà un’opzione per il rinnovo automatico del contratto.

FIRENZE – Chi segue il mercato dice che è fatta: Fabio Grosso ha firmato un contratto biennale con la Fiorentina per circa un milione l’anno. La società, per il momento, non conferma nè smentisce. Dopo l’accordo verbale già raggiunto, mancano gli ultimi dettagli per la firma. Contestualmente, Paratici farà sapere a Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina da novembre scorso, di non voler esercitare l’opzione per l’estensione del contratto. Fabio Grosso, nato a Roma il 28 novembre 1977, da calciatore, ebbe il merito di contribuire in maniera determinante alla conquista del Mondiale 2006 da parte dell’Italia. Da allenatore, oltre il Sassuolo, ha guidato Juventus Primavera (vincendo anche un Torneo di Viareggio), Verona, Brescia, Bari, Frosinone, Sion e Lione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Fabio Grosso nuovo allenatore. La cifra del contratto. Paratici a Vanoli: no all’opzione per il rinnovo

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Fabio GROSSO nuovo allenatore della FIORENTINA L'uomo giusto al posto giusto nel momento giusto

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