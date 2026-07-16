Un sms con l’intestazione "PosteInfo", identica a quella delle comunicazioni ufficiali, e una voce gentile al telefono che si presentava come un addetto delle Poste. È bastato questo, l’8 maggio del 2023, per convincere un giovane ingegnere senigalliese a trasferire l’intero saldo del suo conto corrente – 5.570 euro – su una carta Postepay che credeva a lui intestata. In realtà la carta apparteneva a una donna siciliana, di 52 anni, originaria di Palermo, che ora dovrà rispondere di truffa in concorso davanti al giudice monocratico del tribunale di Ancona, Tiziana Fancello. Secondo la ricostruzione della Procura, la trappola scatta a mezzogiorno: sul telefono della vittima arriva un messaggio che segnala un’intrusione sul conto e invita ad accedere a un link per le verifiche necessarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finto addetto delle Poste lo truffa per 5mila euro

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