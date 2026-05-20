Finto poliziotto truffa un' anziana e si fa consegnare 5mila euro e tantissimi gioielli | arrestato a Como
Un uomo vestito da poliziotto ha truffato un’anziana a Como, facendosi consegnare circa 5.000 euro e numerosi gioielli. Si trovava vicino alla stazione di Como San Giovanni e aveva frequenti contatti telefonici, attirando l’attenzione degli investigatori della polizia locale. Gli agenti, impegnati in operazioni contro le truffe agli anziani, hanno monitorato i suoi movimenti e l’hanno arrestato. La persona è stata portata in questura e ora rischia conseguenze penali per il reato di truffa.
Si aggirava nei pressi della stazione di stazione Como San Giovanni mantenendo continui contatti telefonici e attirando l’attenzione degli investigatori della squadra mobile di Como, impegnati in un servizio contro le truffe agli anziani. Poco dopo è stato arrestato in flagranza di reato per. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Roma, truffa ad anziani: I Carabinieri arrestano 5 uomini
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