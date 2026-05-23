Finto carabiniere truffa a Cesena una minorenne per 5mila euro arrestato insieme alla complice sull' A14

Da virgilio.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due cittadini napoletani sono stati arrestati a Cesena mentre tentavano di truffare una minorenne, sottraendole gioielli e denaro per circa 5.000 euro. La vittima, una ragazza di 17 anni, era stata avvicinata da un uomo che si era presentato come carabiniere e aveva richiesto denaro per un presunto procedimento legale. L’arresto è stato effettuato congiuntamente da Polizia e Carabinieri, che hanno recuperato parte della refurtiva. La minorenne non ha subito danni fisici.

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Due persone originarie del napoletano sono state arrestate per truffa ai danni di una minorenne a Cesena, dopo averle sottratto gioielli e denaro per un valore di circa 5.000 euro. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, che hanno agito in sinergia per bloccare i responsabili e recuperare la refurtiva. La dinamica della truffa: il falso carabiniere Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 14 maggio. I militari del Nucleo Operativo Radiomobile dell’Arma dei Carabinieri di Cesena sono intervenuti a seguito di una truffa perpetrata ai danni di una ragazza di 17 anni, rimasta sola in casa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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