Miriana Tona è stata eliminata agli ottavi del torneo WTA 250 di Atene. La giocatrice, ripescata come lucky loser, è stata battuta da Tauson, che si è imposta sulla distanza. La sconfitta ha concluso il suo percorso nel torneo.

La favola di Miriana Tona si ferma agli ottavi di finale del torneo WTA 250 di Atene. Dopo essere stata ripescata da lucky loser e aver vinto il primo incontro in carriera sul circuito maggiore (ieri contro la wild card greca Sakellaridi), la 31enne è stata sconfitta dalla danese Clara Tauson, capace di imporsi con il punteggio di 6-4, 6-0 in un’ora e undici minuti di gioco. La testa di serie numero 1 del seeding e numero 30 del mondo non ha avuto particolari problemi a prevalere contro la numero 384 del ranking WTA, uscita comunque a testa alta dal cemento della capitale ellenica. La partita è stata equilibrata nel primo set, ma nel settimo gioco Tauson ha sfruttato l’unica palla break concessa e ha strappato il servizio alla nostra portacolori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Finisce la favola di Miriana Tona, Tauson si impone alla distanza ad Atene sulla n. 384 del mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La favola di Miriana Tona: ripescata e poi agli ottavi ad Atene. Balzo di 35 posizioni a 31 anni!A 31 anni, Miriana Tona ha ottenuto la sua prima vittoria nel circuito maggiore, vincendo un torneo a Atene.

Tona doma Sakellaridi al termine di una maratona e si guadagna gli ottavi di finale ad AteneNel primo turno del torneo WTA di Atene, la lucky loser Miriana Tona ha vinto contro la greca Sapfo Sakellaridi in tre set, con il punteggio di...