Nel primo turno del torneo WTA di Atene, la lucky loser Miriana Tona ha vinto contro la greca Sapfo Sakellaridi in tre set, con il punteggio di 7-6(2), 5-7, 6-2, dopo oltre tre ore di gioco. Con questa vittoria, Tona si è qualificata per gli ottavi di finale, dove affronterà la testa di serie numero uno, la danese Clara Tauson.

Nel primo turno del torneo WTA di Atene la lucky loser Miriana Tona doma la greca Sapfo Sakellaridi 7-6(2) 5-7 6-2 al termine di una maratona di tre ore e quattordici minuti e si guadagna la sfida degli ottavi di finale contro la danese Clara Tauson, testa di serie numero uno. La giocatrice italiana parte forte, firma il break del 2-0 e consolida il vantaggio con il 3-0. La greca si sblocca con il punto del 3-1, firma il break del 3-2 sul doppio fallo della rivale e impatta sul 3-3. La giocatrice ellenica continua a spingere e strappa nuovamente il servizio all’avversaria per il 4-3 sull’errore di diritto. L’azzurra però non molla e sull’errore di rovescio di Sakellaridi firma il 4-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tona doma Sakellaridi al termine di una maratona e si guadagna gli ottavi di finale ad Atene

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