La favola di Miriana Tona | ripescata e poi agli ottavi ad Atene Balzo di 35 posizioni a 31 anni!
A 31 anni, Miriana Tona ha ottenuto la sua prima vittoria nel circuito maggiore, vincendo un torneo a Atene. Dopo essere stata ripescata, la tennista ha raggiunto gli ottavi di finale, facendo un balzo di 35 posizioni in classifica. La sua performance ha rappresentato un passo importante nella carriera, portandola a un risultato storico nel circuito professionistico. La vittoria è arrivata dopo aver superato diverse avversarie nel torneo greco.
A 31 anni suonati, Miriana Tona ha realizzato un piccolo grande sogno ottenendo la prima vittoria della carriera nel circuito maggiore. La tennista siciliana, ripescata nel tabellone principale da lucky loser dopo aver perso l’ultimo turno delle qualificazioni, si è imposta infatti al debutto nel main draw del WTA 250 di Atene 2026 battendo la wild card greca Sapfo Sakellaridi. Tona ha prevalso al termine di una maratona di oltre tre ore con il punteggio di 7-6 5-7 6-2 contro la n.442 del ranking mondiale, sfruttando nel migliore dei modi la sua occasione e approdando agli ottavi di finale del torneo in corso di svolgimento sul cemento dell’iconico Olympic Tennis Centre ateniese 36 anni dopo l’ultima apparizione della capitale ellenica nel WTA Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Tona doma Sakellaridi al termine di una maratona e si guadagna gli ottavi di finale ad AteneNel primo turno del torneo WTA di Atene, la lucky loser Miriana Tona ha vinto contro la greca Sapfo Sakellaridi in tre set, con il punteggio di...
Leggi anche: WTA Atene 2026, buona la prima per Zheng e Sakkari. La cinese e la greca accedono agli ottavi