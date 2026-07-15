La favola di Miriana Tona | ripescata e poi agli ottavi ad Atene Balzo di 35 posizioni a 31 anni!

Notizia in breve

A 31 anni, Miriana Tona ha ottenuto la sua prima vittoria nel circuito maggiore, vincendo un torneo a Atene. Dopo essere stata ripescata, la tennista ha raggiunto gli ottavi di finale, facendo un balzo di 35 posizioni in classifica. La sua performance ha rappresentato un passo importante nella carriera, portandola a un risultato storico nel circuito professionistico. La vittoria è arrivata dopo aver superato diverse avversarie nel torneo greco.