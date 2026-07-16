Nel fine settimana si assegnano otto titoli tra campionati di specialità e combinato, in quattro location differenti. Due discipline, con competizioni che coinvolgono atleti di varie nazionalità. Sono in palio titoli individuali e di squadra, con gare che si svolgono in diverse aree. La competizione prevede diverse prove e qualificazioni, con i partecipanti che si sfidano per conquistare i rispettivi scudetti. L’evento si conclude con le premiazioni finali.

Due diverse specialità e otto titoli da assegnare in contemporanea sui campi di quattro location differenti. Per gli specialisti del volo si avvicina un nuovo fine settimana a tinte tricolori con i Campionati italiani individuali e di combinato in programma sabato 18 e domenica 19 luglio 2026, altro appuntamento tra i più attesi del calendario estivo della Federazione italiana bocce. I primi riflettori ad accendersi saranno quelli sui campi del comitato Fib di Belluno-Feltre. In palio ci sono i titoli di campioni d’Italia: per la specialità del combinato si sfideranno 38 atleti nella categoria A maschile e 21 nella A femminile, mentre il tabellone dell'individuale vedrà scendere in campo 32 qualificati per il maschile e 25 iscritte per il femminile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fine settimana show: 8 scudetti da assegnare. Nel Volo in palio i titoli individuali e di combinato

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