Guida al weekend del Palio | cosa fare nel fine settimana a Ferrara e provincia

Le Corse del Palio si svolgono nel primo fine settimana estivo di maggio a Ferrara e provincia. Si tratta di uno degli eventi più attesi da cittadini e turisti, segnando l’inizio di questa stagione.

Nel primo fine settimana decisamente estivo di questa stagione (anche se è ancora maggio) arrivato uno degli eventi più attesi dai ferraresi e dai turisti: le Corse del Palio. Perciò ci si prepara a grandi festeggiamenti, ma attenzione a proteggersi dal sole e ricordarsi di idratarsi spesso. Per. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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