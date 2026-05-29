Guida al weekend del Palio | cosa fare nel fine settimana a Ferrara e provincia

Da ferraratoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le Corse del Palio si svolgono nel primo fine settimana estivo di maggio a Ferrara e provincia. Si tratta di uno degli eventi più attesi da cittadini e turisti, segnando l’inizio di questa stagione.

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Nel primo fine settimana decisamente estivo di questa stagione (anche se è ancora maggio) arrivato uno degli eventi più attesi dai ferraresi e dai turisti: le Corse del Palio. Perciò ci si prepara a grandi festeggiamenti, ma attenzione a proteggersi dal sole e ricordarsi di idratarsi spesso. Per. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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