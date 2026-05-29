Nel fine settimana si sono disputati i campionati italiani di tiro a volo, con gare tra il 30 e il 31 maggio. Sono stati assegnati quattro titoli nazionali nelle discipline di Fossa Universale, Mixed Team, Compak Sporting e Doppietto. Le competizioni hanno visto la partecipazione di diverse società e squadre provenienti da tutta Italia. Le finali si sono svolte in diverse location, con numerosi atleti che si sono sfidati per aggiudicarsi i titoli in palio.

Fine settimana intenso per il tiro a volo italiano. Tra il 30 e il 31 maggio si assegnano i titoli nazionali di Società e Coppa dei Campioni di Fossa Universale, Mixed Team, Doppietto e Piccoli Calibri. In programma anche l’Europeo di Compak Sporting e la Emir Cup di Skeet. Sarà un ultimo weekend di maggio particolarmente ricco per il movimento FITAV, impegnato su più fronti tra competizioni nazionali e internazionali. Tra sabato 30 e domenica 31 maggio saranno infatti assegnati quattro titoli italiani, mentre all’estero andranno in scena il Campionato Europeo di Compak Sporting e la prestigiosa Emir Cup di Skeet. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - FITAV, weekend di titoli italiani: in palio quattro scudetti tra Fossa Universale, Mixed Team e Compak Sporting

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tiro a volo, weekend ricco di appuntamenti FITAV: Gran Premio di Sporting e Fossa Universale, Regionali Invernali ed EstiviNel fine settimana di marzo, il tiro a volo si anima con numerosi appuntamenti organizzati dalla FITAV.

Fitav, weekend ricco tra Compak Sporting e Campionati Regionali: in gara cinque sedi italianeDurante il fine settimana del 23 e 24 maggio, il tiro a volo italiano ha visto due eventi principali: il 4° Gran Premio di Compak Sporting e i...

Temi più discussi: Le gare dell’ultimo weekend di maggio; Nel weekend il 2° Gran Premio FITAV di Fossa Olimpica e Skeet; Fossa Olimpica: Grioni e Frasca vincono il 2° Gran Premio; Gabriele Rossetti e Martina Maruzzo trionfano nel 2° Gran Premio di Skeet.

Fossa Olimpica: Grioni e Frasca vincono il 2° Gran PremioSulle pedane abruzzesi del Tav Acquaviva di Cellino Attanasio (TE) si è da poco concluso il 2° Gran Premio FITAV di Fossa Olimpica 2026 riservato agli specialisti di Eccellenza, Ladies, Juniores Masch ... cacciapassione.com

Campionati Regionali Estivi: nel 3° weekend di maggio coinvolti 504 specialistiStato di preparazione Domenica 3 maggio la Fossa Universale è tornata protagonista del fine settimana del Tiro a Volo italiano con il 2° Gran Premio stagionale 2026. La competizione ha coinvolto compl ... cacciapassione.com