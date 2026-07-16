Filippo Bisciglia conquista anche il teatro | al via la vendita dei biglietti

Sono aperte le vendite dei biglietti per il primo spettacolo teatrale di Filippo Bisciglia, noto per aver condotto programmi televisivi. Dopo aver lavorato in televisione per anni, Bisciglia si prepara a calcare le scene del teatro, segnando un passo importante nella sua carriera. I biglietti sono disponibili per la data di debutto dello spettacolo, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulla location.

per il suo primo spettacolo. Dopo aver accompagnato milioni di telespettatori davanti allo schermo, Filippo Bisciglia è pronto a vivere una delle sfide più importanti della sua carriera. Il volto storico della televisione italiana si prepara infatti a debuttare in teatro e l’entusiasmo del pubblico è già alle stelle: sono ufficialmente aperte le vendite dei biglietti per il suo primo spettacolo teatrale. L’annuncio ha immediatamente acceso la curiosità dei fan, che da anni seguono il suo percorso professionale e che ora avranno l’occasione di incontrarlo in una veste completamente nuova. Abituato a raccontare emozioni e storie sul piccolo schermo, Bisciglia è pronto a mettersi in gioco davanti a una platea dal vivo, dove ogni serata sarà un’esperienza unica e irripetibile. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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