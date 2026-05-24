Filippo Bisciglia debutta a teatro a partire da novembre. La sua carriera è nota principalmente per la televisione, dove ha trasmesso emozioni in prima serata. Non sono stati forniti dettagli specifici sul ruolo o lo spettacolo. La notizia rappresenta il primo passo dell’attore nel mondo teatrale.

Da anni il suo volto è sinonimo di emozioni in prima serata. Sguardi tesi davanti a un falò, silenzi che valgono più di mille parole e quella capacità tutta sua di entrare nelle storie delle persone senza mai rubare loro la scena. Ma adesso per Filippo Bisciglia potrebbe davvero essere arrivato il momento di cambiare tutto. Dopo il successo in TV, infatti, una nuova avventura sembra bussare alla sua porta: il teatro. E no, non sarebbe soltanto un cambio di palcoscenico. Sarebbe quasi una seconda vita artistica. Lo spettacolo si intitola “Prima della Prima” e da quando emerge sarebbe: “Un One Man Show sorprendente e fuori dagli schemi, ambientato interamente in un camerino: il luogo più intimo dell’artista, dove cadono le maschere e affiorano pensieri, paure, sogni e verità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Filippo Bisciglia debutta a teatro: i primissimi dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Filippo Bisciglia pronto per Temptation Island: “Preparatevi”Filippo Bisciglia ha annunciato sui social il ritorno di Temptation Island, il reality Mediaset.

Temptation Island, l'annuncio a sorpresa di Filippo Bisciglia: “Stiamo tornando”Nelle prossime settimane, le trasmissioni del palinsesto primaverile lasceranno spazio alle novità dell’estate.

Temi più discussi: Temptation Island 2026, Filippo Bisciglia rompe il silenzio e accende l’attesa per la nuova edizione: Preparatevi; Temptation Island 2026, Filippo Bisciglia riaccende il falò: Il mio sogno era condurlo, stiamo tornando; Temptation Island, l'annuncio a sorpresa di Filippo Bisciglia: Stiamo tornando; Temptation Island riparte, l'annuncio di Filippo Bisciglia: Stiamo tornando!.

Temptation Island riparte, l'annuncio di Filippo Bisciglia: Stiamo tornando!Temptation Island si prepara a tornare in prima serata su Canale 5 e, a lanciare ufficialmente la nuova edizione, è stato ancora una volta Filippo Bisciglia. Il conduttore storico del reality delle te ... comingsoon.it

Temptation Island, Filippo Bisciglia rompe il silenzio sul ritorno del realityManca poco al ritorno di Temptation Island su Canale 5. A confermarlo, tramite un video pubblicato sui social, è Filippo Bisciglia, il conduttore del reality show estivo. Per il momento non sono stati ... tgcom24.mediaset.it