Campania Teatro Festival | al via la vendita dei biglietti

Notizia in breve

Inizia la vendita dei biglietti per la diciannovesima edizione del Campania Teatro Festival, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival e finanziato dalla Regione Campania. La vendita coincide con l'apertura della biglietteria ufficiale, mentre il festival è diretto da Ruggero Cappuccio. La manifestazione si svolge in diverse location della regione e vede la partecipazione di numerosi artisti e compagnie teatrali. La data di inaugurazione e il programma completo saranno comunicati nelle prossime settimane.