Campania Teatro Festival | al via la vendita dei biglietti
Inizia la vendita dei biglietti per la diciannovesima edizione del Campania Teatro Festival, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival e finanziato dalla Regione Campania. La vendita coincide con l'apertura della biglietteria ufficiale, mentre il festival è diretto da Ruggero Cappuccio. La manifestazione si svolge in diverse location della regione e vede la partecipazione di numerosi artisti e compagnie teatrali. La data di inaugurazione e il programma completo saranno comunicati nelle prossime settimane.
Con l'apertura della biglietteria, inizia l’avventura della diciannovesima edizione del Campania Teatro Festival, diretto da Ruggero Cappuccio, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano, e finanziato dalla Regione Campania. Dalle ore 11 di venerdì 5. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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