Campania Teatro Festival | al via la vendita dei biglietti

Da salernotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Inizia la vendita dei biglietti per la diciannovesima edizione del Campania Teatro Festival, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival e finanziato dalla Regione Campania. La vendita coincide con l'apertura della biglietteria ufficiale, mentre il festival è diretto da Ruggero Cappuccio. La manifestazione si svolge in diverse location della regione e vede la partecipazione di numerosi artisti e compagnie teatrali. La data di inaugurazione e il programma completo saranno comunicati nelle prossime settimane.

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Con l'apertura della biglietteria, inizia l’avventura della diciannovesima edizione del Campania Teatro Festival, diretto da Ruggero Cappuccio, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano, e finanziato dalla Regione Campania. Dalle ore 11 di venerdì 5. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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