Firenze, 16 luglio 2026 - Un imperdibile appuntamento con il teatro classico nella sede perfetta del teatro romano di Fiesole, dove il regista Gabriele Vacis porta il tempo del mito alla contemporaneità, con le attrici e gli attori di Potenziali Evocati Multimediali. Nell'ambito dell'Estate Fiesolana il 20 luglio alle ore 21,15 al Teatro Romano di Fiesole va in scena Prometeo di Eschilo con la regia di Gabriele Vacis. Tratto dal Prometeo incatenato di Eschilo, con la scenofonia di Roberto Tarasco, cori a cura di Enrico Rebaudo, e con le attrici e gli attori di Potenziali Evocati Multimediali. Il titano Prometeo ha rubato il fuoco agli dei per donarlo agli umani, e per questo Zeus lo punirà crudelmente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiesole, in scena il Prometeo di Eschilo diretto da Gabriele Vacis

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