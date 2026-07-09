Un attore ha portato in scena uno spettacolo intitolato ‘L’ora di educazione sentimentale’ a Fiesole. Lo spettacolo affronta il tema di un’ora che, pur non essendo presente nei programmi scolastici, viene ritenuta fondamentale: quella in cui si impara a sentire, a capire e ad amare. La rappresentazione si è svolta il 9 luglio 2026.

Fiesole (Firenze), 9 luglio 2026 - C’è un’ora, tra tutte, che non esiste nei programmi scolastici ma che dovrebbe accompagnarci per tutta la vita: è l’ora in cui si impara a sentire, a capire, ad amare: l’ora di educazione sentimentale. Un’ora sola. Un’ora necessaria. Un’ora che potrebbe cambiare il modo in cui guardiamo noi stessi e gli altri. Nell’ambito dell’estate fiesolana, Massimo Gramellini sarà in scena appunto con ‘L’ora di educazione sentimentale’ lunedì 13 luglio. L’appuntamento è alle ore 21,15 al teatro Romano di Fiesole. Lo spettacolo è di Massimo Gramellini e Simona Sparaco, per la regia di Enrico Zaccheo, ed è una produzione Savà Produzioni Creative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiesole, Massimo Gramellini in scena con ‘L’ora di educazione sentimentale’

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