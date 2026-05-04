A Fiesole, nel teatro Verdi di Firenze, si terrà la rappresentazione della commedia di Woody Allen intitolata ‘Provaci ancora, Sam’. La produzione è affidata alla compagnia The Kitchen Company e fa parte della stagione teatrale in corso. La performance è prevista per il 4 maggio 2026.

Fiesole (Firenze), 4 maggio 2026 - Nell'ambito della stagione teatrale del Teatro Verdi di Firenze, torna la The Kitchen Company con ‘ Provaci ancora, Sam’. La commedia scritta da Woody Allen debutta sul palco del teatro di Fiesole martedì 5 maggio con recite fino a domenica 24 maggio. Scritta nel 1969, la prima commedia teatrale di Woody Allen debuttò a Broadway al Broadhurst Theatre con lo stesso Allen in scena, affiancato da Diane Keaton nel ruolo di Linda. La commedia resterà in scena per 453 sere. Nel 1972 la pièce teatrale diventa un film per la regia di Herbert Ross e ottenne un successo strepitoso e planetario. Al teatro di Fiesole sono previsti spettacoli alle ore 20,45, il giovedì alle ore 19 e la domenica alle ore 16,45, lunedì riposo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiesole, in scena la commedia di Woody Allen ‘Provaci ancora, Sam’

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