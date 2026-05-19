Hans Werner Henze storie e rivoluzioni

Da cms.ilmanifesto.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro dell’Opera di Roma ha presentato due opere da camera dedicate a Hans Werner Henze, in occasione del centenario della sua nascita. Le composizioni si concentrano su due storie cubane, che vengono rappresentate attraverso le musiche messe in scena. Le esecuzioni sono state inserite in un programma che intende celebrare il compositore tedesco, noto per i suoi lavori legati a temi storici e sociali. La serata ha coinvolto un pubblico interessato alle interpretazioni contemporanee della musica da camera.

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