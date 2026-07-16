Festa per Real Piangrande Il rione conquista di nuovo il Trofeo del Muletto

Da lanazione.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Anche quest’anno alla Festa della Campagna e del Trofeo del Muletto, nella sua nuova versione degli anni 2000, ha vinto il rione Real Piangrande, ma anche in questo caso ha vinto Barga intera. Che si è ritrovata unita intorno a una festa che esprime il senso di comunità, possibile grazie innanzitutto all’impegno e all’idea di un gruppo di persone con in testa i fratelli Giacomo e Giorgio Cella, Marco Tortelli e il presidente del Barga Leonardo Mori, ma diventata in due anni una grande manifestazione grazie anche al lavoro e alla voglia di partecipare di tantissime persone che hanno contribuito a realizzare l’evento: dal rione La Piana a Porta Macchiaia, Porta Reale e Real Piangrande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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