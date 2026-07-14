Il trofeo del Mondiale 2026 sarà trasportato in un baule Louis Vuitton, come già avvenuto in passato. La maison ha presentato il nuovo Trophy Trunk, progettato per custodire e trasportare la coppa. Il contenitore è realizzato in monogramma e sarà utilizzato durante la manifestazione. Louis Vuitton è diventata fornitore ufficiale e licenziataria del marchio per la FIFA World Cup 2026.

Il trofeo del Mondiale ha una casa, ed è in monogram. Louis Vuitton ha appena presentato il nuovo Trophy Trunk pensato per custodire, trasportare e mettere in scena la coppa più desiderata del calcio mondiale, in qualità di Official Supplier e Branded Licensee della FIFA World Cup 2026. Un ruolo ormai consolidato, considerando che ormai da sedici anni il baule Vuitton è parte della cerimonia quanto il fischio finale. Il debutto è previsto per la Finale, quando il Trophy Trunk verrà portato in campo da alcuni ambassador della maison insieme a una leggenda FIFA, seguendo un rituale diventato iconico dal 2010 in poi. Il baule però nasce lontano, nelle storiche officine di Asnières sur Seine, appena fuori Parigi, dove da generazioni si assemblano i bauli della maison pezzo per pezzo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il trofeo del Mondiale 2026 viaggerà (di nuovo) dentro un baule Louis Vuitton

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I Mondiali 2026 saranno un disastro

Notizie e thread social correlati

Un negozio abusivo dentro casa a Paderno Dugnano: così vendevano false Nike, Gucci e Louis VuittonLe forze dell'ordine hanno sequestrato un negozio abusivo all’interno di un appartamento nel quartiere del Villaggio Ambrosiano a Paderno Dugnano,...

Un finto negozio dentro casa alle porte della Brianza: vendevano false Nike, Gucci e Louis VuittonNelle vicinanze di Paderno Dugnano, un appartamento nel quartiere del Villaggio Ambrosiano ha attirato l’attenzione per un flusso costante di persone...

Argomenti più discussi: A UN ANNO DAL MATCH, IL CONTO ALLA ROVESCIA È INIZIATO; Coppa America, i team trovano casa: via libera ai sette hangar a Bagnoli; Beccari: La Coppa del Mondo nel baule di Louis Vuitton grazie a un trucco, mi aiutò Cannavaro. E che risate con Naomi Campbell; Cosa ci ha detto il sesto Mondiale di Cristiano Ronaldo.

Stat: Da quando il loro migliore atleta ha vinto il titolo universale il 30 agosto 2020, sono passati 2139 giorni. Da quel giorno, almeno uno dei titoli mondiali WWE è stato detenuto dal loro migliore atleta o dal secondo migliore atleta per il 92,5% del tempo, con reddit