Alessandro Donvito conquista il Trofeo Masseria Ruina

Si sono concluse le due giornate di pugilato organizzate in una masseria, durante le quali un atleta locale ha conquistato il Trofeo Masseria Ruina. La competizione ha visto la partecipazione di diversi pugili provenienti dalla regione, con incontri che si sono svolti nel rispetto delle regole e con un pubblico presente. L'evento si è svolto senza incidenti, offrendo uno spettacolo sportivo dedicato agli appassionati di boxe.

Tarantini Time Quotidiano Si sono concluse le due giornate di pugilato in masseria organizzate dalla Quero-Chiloiro nel casale del vicepresidente Goffredo Santovito, la manifestazione sportiva giunta alla nona edizione che da quest’anno assume un significato particolarmente caro alla società di boxe tarantina, nel segno lasciato dal pugile Alberto Dragone a un anno dalla sua scomparsa, che è stato ricordato dagli amici della palestra che hanno rinominato il Trofeo Masseria Ruina come Premio Alberto Dragone. Il vincitore del Trofeo è stato Alessandro Donvito, che ha disputato l’incontro da semi-pro sulle quattro riprese, – senza canotta, –...🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Alessandro Donvito conquista il Trofeo Masseria Ruina Notizie correlate Leggi anche: Wec a Imola, il Trofeo Bandini Special a Palazzo Sersanti: la star è il ferrarista Alessandro Pier Guidi Leggi anche: Wec a Imola, torna il Trofeo Bandini Special: sarà premiato il campione del mondo della Ferrari Alessandro Pier Guidi