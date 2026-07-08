Greta Scarano e Nicolas Maupas saranno i protagonisti delle cerimonie di apertura e chiusura della 83esima Mostra del cinema di Venezia. L’annuncio è stato fatto dal direttore della manifestazione, che ha confermato il loro coinvolgimento nelle due serate principali dell’evento. La mostra si svolge nel rispetto del calendario previsto, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le presentazioni specifiche. La presenza dei due attori rappresenta un elemento centrale delle cerimonie di quest’anno.

Barbera ha annunciato che Greta Scarano e Nicolas Maupas apriranno e chiuderanno l'83esima edizione della Mostra del cinema di Venezia In occasione dellaMostra del cinema di Venezia 83il direttore Barbera ha presentato i nomi di coloro che apriranno e chiuderanno la kermesse. Sono stati scelti, per la prima volta, un uomo e una donna. Ci sarannoGreta Scarano, attrice e regista, e l’attoreNicolas Maupas.Da due anni Barbera ha deciso di eliminare il ruolo di madrina e così quest’anno ha perfino scelto di avere un uomo ed una donna: una grande responsabilità per i due giovani che arrivano a questo traguardo dopo tanto impegno. La Mostra del Cinema di Venezia si terrà dal 2 al 12 settembre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Venezia 83, Greta Scarano e Nicolas Maupas: la coppia che aprirà e chiuderà la kermesse

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