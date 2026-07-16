Festa Centenario del Napoli da Regione e Comune 500.000 euro complessivi | il programma

Regione e Comune di Napoli hanno stanziato complessivamente 500.000 euro per la Festa del Centenario del Napoli. I fondi saranno destinati a due gare d’appalto comunali relative all’evento, considerato il più importante dell’anno. La somma sarà divisa tra le due amministrazioni e servirà a coprire le spese di organizzazione. La festa si svolgerà nel corso dell’anno e rappresenta un momento di grande rilevanza per la città e i tifosi.

Tempo di lettura: 5 minuti Mezzo milione di fondi, erogati tra Comune di Napoli e Regione Campania, alla Festa del Centenario del Napoli. Serviranno a due gare d’appalto comunali, per quel che si annuncia come l’evento dell’anno. La data delle celebrazioni, è noto, è quella del prossimo 1 agosto. Una gara (249.319 euro) riguarda l’affidamento del servizio di allestimento completo di piazza del Plebiscito e di parte degli allestimenti della ‘processione’. Quest’ultima è prevista da Piazza Carità sempre fino al Plebiscito. L’altra procedura di gara (248.953 euro) concerne l’acquisizione del servizio di service audio-luci per la manifestazione. Ne riportano i dettagli alcune determine degli uffici di Palazzo San Giacomo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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