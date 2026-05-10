Napoli Hojlund ufficiale dopo la qualificazione Champions | operazione da 50 milioni di euro complessivi

La SSC Napoli ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Rasmus Hojlund, dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. L’operazione, del valore complessivo di circa 50 milioni di euro, è ora definitiva grazie all’obbligo di riscatto previsto in seguito alla qualificazione. La firma dell’accordo chiude così una trattativa avviata nelle settimane precedenti e conferma l’investimento del club nel giocatore.

La SSC Napoli ha finalmente sciolto ogni dubbio sul futuro di Rasmus Hojlund. Con la qualificazione alla prossima UEFA Champions League, infatti, scatta automaticamente l’obbligo di riscatto concordato la scorsa estate. Il centravanti danese diventerà così a tutti gli effetti un nuovo calciatore azzurro, in un’operazione complessiva da circa 50 milioni di euro tra prestito e acquisto definitivo. Il Napoli aveva impostato l’affare già un anno fa, puntando fortemente sulle qualità dell’attaccante. Nell’accordo era stato inserito un vincolo preciso: in caso di qualificazione alla Champions League, il riscatto sarebbe diventato obbligatorio. Antonio Conte considera Hojlund un elemento centrale per il futuro offensivo della squadra.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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