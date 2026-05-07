Napoli VinciCasa | vinto 500.000 euro tra contanti e una nuova casa

Un residente di Napoli ha vinto 500.000 euro complessivi grazie a una giocata di VinciCasa. La vincita comprende una somma in contanti e l’assegnazione di una casa in tutta Italia. La somma in denaro effettivamente ricevuta dal vincitore non è specificata. La notizia si riferisce a un singolo caso di successo legato al concorso di gioco.

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? Punti chiave Come può un vincitore scegliere la propria casa in tutta Italia?. Quanto denaro contante riceverà effettivamente il residente di Napoli?. Quali sono i termini temporali per scegliere l'immobile assegnato?. Cosa differenzia la vincita di Napoli da quella avvenuta a Rimini?.? In Breve Vincitore napoletano ha 24 mesi per scegliere un immobile in tutta Italia.. Rimini registra vincita di 45.425,18 euro con SiVinceTutto SuperEnalotto il 6 maggio.. Il premio VinciCasa prevede 200.000 euro in contanti oltre alla casa.. Formula VinciCasa ha assegnato complessivamente 230 case ai partecipanti finora.. Un residente di Napoli ha vinto 500.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, VinciCasa: vinto 500.000 euro tra contanti e una nuova casa Notizie correlate Leggi anche: VinciCasa: in palio 500.000 euro tra contanti e case in Italia VinciCasa: in palio una casa e 500.000 euro per l’estrazione? Cosa scoprirai Come cambia la vincita se si sceglie una casa invece dei contanti? Quali sono le regole per ottenere il 60% del premio immobiliare?... Contenuti utili per approfondire VinciCasa centrato a Napoli il premio da 500mila euroIl premio è stato ottenuto con una giocata online. A Rimini invece sono arrivati oltre 45mila euro grazie a un 6 realizzato a SiVinceTutto SuperEnalotto ... ilgiornale.it Sisal, a Napoli centrata online una vincita VinciCasa da una casa più 200mila euroVinciCasa si conferma così uno dei giochi più particolari del panorama italiano, grazie a una formula che punta su un premio concreto e tangibile come la casa. Dalla nascita del gioco, infatti, sono g ... affaritaliani.it