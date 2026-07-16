Ferretti il messaggio di Anastassov | Non sono venuto per cambiare
Dopo due mesi dall’insediamento come CEO di Ferretti Group, Anastassov ha inviato una nuova comunicazione ai dipendenti. Nel messaggio, afferma di non essere venuto per cambiare radicalmente l’azienda. La lettera è stata scritta a distanza di tempo dal suo arrivo e si rivolge ai lavoratori del colosso della nautica forlivese. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici del messaggio.
A distanza di due mesi dal suo rocambolesco insediamento al timone di Ferretti group, il ceo Stassi Anastassov ha ripreso carta e penna in mano e indirizzato una nuova missiva ai dipendenti del colosso forlivese della nautica. La lettera non contiene annunci eclatanti, né fa riferimento a decisioni strategiche, ma vuol essere, piuttosto, una riflessione sui valori dell’azienda e un’ulteriore rassicurazione sulla volontà di consolidare la squadra, anziché provare a cambiarla. "Non sono venuto per cambiare Ferretti group – scrive infatti Anastassov –. Sono venuto per aiutare Ferretti group a diventare ancor più Ferretti group".... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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