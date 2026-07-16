Dopo due mesi dall’insediamento come CEO di Ferretti Group, Anastassov ha inviato una nuova comunicazione ai dipendenti. Nel messaggio, afferma di non essere venuto per cambiare radicalmente l’azienda. La lettera è stata scritta a distanza di tempo dal suo arrivo e si rivolge ai lavoratori del colosso della nautica forlivese. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici del messaggio.

A distanza di due mesi dal suo rocambolesco insediamento al timone di Ferretti group, il ceo Stassi Anastassov ha ripreso carta e penna in mano e indirizzato una nuova missiva ai dipendenti del colosso forlivese della nautica. La lettera non contiene annunci eclatanti, né fa riferimento a decisioni strategiche, ma vuol essere, piuttosto, una riflessione sui valori dell’azienda e un’ulteriore rassicurazione sulla volontà di consolidare la squadra, anziché provare a cambiarla. "Non sono venuto per cambiare Ferretti group – scrive infatti Anastassov –. Sono venuto per aiutare Ferretti group a diventare ancor più Ferretti group".... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ferretti, il messaggio di Anastassov: "Non sono venuto per cambiare"

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