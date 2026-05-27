L’amministratore delegato ha dichiarato di essere commosso dal passato di Ferretti e ha sottolineato come questa storia possa contribuire alla crescita dell’azienda. La frase si riferisce a un collegamento tra il nuovo percorso di Ferretti e la sua storia pregressa, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici di questa relazione.

Il nuovo corso di Ferretti incontra la storia. Ovvero, l’amministratore delegato Stassi Anastassov – nominato grazie alla lista vincente nell’assemblea del 14 maggio – a tu per tu col fondatore: una visita al museo personale a Misano, poi un pranzo al mare a Cattolica ("uno dei più belli negli ultimi anni"), che "ha colpito profondamente", "commosso". Anastassov ha raccontato quei momenti alla "famiglia Ferretti", ovvero i dipendenti, con una lettera, la seconda in poche settimane. Perché "ciò che Norberto mi ha detto appartiene a tutti noi". Anastassov spiega innanzitutto perché è andato dal fondatore: "Perché prima di sapere cosa fare, devo capire cosa ripetere e cosa evitare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anastassov: "Commosso da Ferretti. Il suo passato ci aiuta a diventare più grandi"

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