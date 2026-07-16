femminicidio nel riminese 62enne uccisa dal compagno

Una donna di 62 anni è stata trovata morta nella sua casa a Coriano, nel Riminese. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso e non hanno ancora stabilito quale strumento sia stato usato per commettere l’omicidio. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un femminicidio commesso dal compagno della vittima. La dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento.

Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Coriano, nel Riminese, presumibilmente dal compagno. La dinamica del delitto è ancora al vaglio degli investigatori e non è stato ancora chiarito se l’uomo abbia utilizzato un coltello o un martello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, i militari della Compagnia di Riccione e il Nucleo investigativo di Rimini. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato l’uomo a contattare il 112, confessando di aver ucciso la donna. All’arrivo dei militari, lui è stato trovato accanto al corpo senza vita della 62enne ed è stato fermato. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Femminicidio in via Pescaria, donna uccisa a coltellate dal marito

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