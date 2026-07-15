Femminicidio nel Riminese donna di 62 anni uccisa dal compagno a Coriano | indagano i Carabinieri

Una donna di 62 anni è stata uccisa a Coriano, nel Riminese, dal suo compagno. Dopo il fatto, l'uomo ha chiamato i Carabinieri e ha confessato di aver commesso il delitto. Le forze dell'ordine hanno fermato l’uomo sul posto. La donna è deceduta in seguito alle ferite riportate. La vicenda è al momento al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo elementi sull’accaduto.

Una donna di 62 anni è stata uccisa a Coriano, nel Riminese dal compagno. I Carabinieri hanno fermato l'uomo, sarebbe stato lui a chiamare i militari e confessare il delitto. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica e sull'arma utilizzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Femminicidio in casa: a Bergamo donna di 42 anni uccisa dal marito - Vita in diretta 18/03/2026

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