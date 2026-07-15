Femminicidio a Rimini 62enne uccisa dal compagno | l’uomo chiama i carabinieri e viene arrestato

Una donna di 62 anni è stata uccisa a Coriano, vicino Rimini, nella serata di mercoledì. L’uomo che era con lei ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti sul posto e lo hanno arrestato. La vittima è deceduta in seguito alle ferite riportate. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.

Una donna di 62 anni è stata uccisa a Rimini nella serata di mercoledì. Il delitto è avvenuto nel territorio di Coriano, dove i carabinieri sono intervenuti dopo una chiamata effettuata proprio dal compagno della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe contattato le forze dell’ordine dichiarando di aver ucciso la donna. Quando i militari sono arrivati nell’abitazione, lo avrebbero trovato vicino al corpo della compagna. L’ipotesi di un’aggressione con un coltello o un martello. La dinamica dell’omicidio è ancora al vaglio degli investigatori. Non è stato infatti chiarito con certezza quale arma sia stata utilizzata: tra le ipotesi ci sono un coltello o un martello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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