Un uomo di 71 anni ha chiamato il 112 e si trovava accanto al corpo della donna uccisa. La vittima, una donna di 63 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa a Coriano. L’ex marito, che si trovava sul posto, è stato arrestato e portato in carcere. La scena si è svolta ieri mattina, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine.

Orrore a Coriano, la 63enne Tania Sperindio è stata uccisa in casa. L’ex marito 71enne Mario Bonifazi ha allertato il 112 ed è stato trovato accanto al corpo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Femminicidio di Tania a Rimini: l'ex marito portato in carcere

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