Omicidio di via Pastore il marito è stato portato in carcere

Un uomo di 60 anni, di nazionalità macedone, è stato arrestato e portato in carcere nelle Novate con l’accusa di aver ucciso la moglie in via Pastore. L’omicidio riguarda Milena Vitanova, la donna vittima del fatto, avvenuto recentemente. La polizia ha eseguito l’arresto dopo aver raccolto elementi che collegano il marito al delitto.

Si trova alle Novate Hako Vitanov, il 60enne macedone accusato dell’omicidio volontario della moglie, Milena Vitanova. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere appena dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato per alcune ferite che si era procurato dopo aver ammazzato la moglie a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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